MHP, baro seçimlerinde 'nispi temsil'den yana

MHP'nin baroların yönetim yapısı başta olmak üzere meslek örgütlerine yönelik yasa çalışmasında seçim sistemi olarak 'nispi temsil'den yana tavır göstereceği belirtildi.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, AK Parti'nin çalışmasında alternatif baro olarak nitelendirilen 'çoklu baro' sistemi ile 'nispi temsil' sistemine ilişkin taslak metinler hazırlanarak Cumhurbaşkanı'na sunuldu.

Bir süre önce AK Parti ve MHP temsilcileri ön görüşme yaparak bu konuda nasıl bir yol izleneceği konusunda fikir alışverişinde bulundu. Alternatif barolar ve nispi temsil sisteminin neler getirip neler götüreceğinin iyi tartılması gerektiğine ilişkin görüş birliği oluştu.

Görüşmede her iki partinin çalışmalarını kendi bünyelerinde olgunlaştırmaları, Ramazan Bayramı sonrasında, Meclis açılmadan önce bir araya gelinerek müzakere yapılması kararlaştırıldı.

'MHP 'çevre, kod' kanun hazırlanmasını istiyor'

MHP, barolar ve meslek odalarına ilişkin yasa düzenlemesi çalışmalarını, üniversiteler ve alanında otorite isimlerle birlikte yürütüyor. MHP öncelikle başta barolar olmak üzere meslek örgütlerinin yapısına ilişkin 'çerçeve, kod' kanun hazırlanmasını istiyor.

Özellikle barolarda belli bir azınlığın seçim sisteminden kaynaklanan avantajla bir oy fazla aldığı için büyük çoğunluğa hükmetmesini demokratik bulmayan MHP, blok listeyle yönetime gelip çoğunluğun hassasiyetlerini gözetmeyen bir tavır sergilenmesinin adaletli olmadığını savunuyor.

Alternatif baro sisteminde ideolojik gruplaşmalar endişesi

MHP'de alternatif baro uygulamasının yargı sistemi üzerinde ne gibi olumsuz etkiler yaratabileceği konusu da masaya yatırıldı. Alternatif baro sistematiğinin öncelikle hukukta birlik sorunu yaratabileceğini düşünen MHP, yargıda muhataplık ilişkisinde de önemli çıkmazlar oluşabileceğine inanıyor.

Alternatif baro sistematiğinde birden çok baronun kendi arasında çekişmeye girebileceği, ideolojik gruplaşmalar yaratarak güzide bir kurumun örselenebileceği de başka bir endişeyi oluşturuyor.

MHP, baro seçimlerinde nispi temsil sisteminin uygulanmasına ise sıcak bakıyor. Grupların kendi listelerini çıkarıp aldıkları oy oranına göre barolara temsilci göndermesini isteyen MHP, böylece her görüşün baro yönetimlerinde temsil edilmesinin önünün açılacağını düşünüyor.