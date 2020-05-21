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    Ankapark, Wonderland Eurasia

    Ankapark'a verilen süre doluyor: Ankara Büyükşehir Belediyesi el koyabilir

    © Fotoğraf : İHA/Mevlüt Hasgül
    Türkiye
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    Türkiye'nin Ankapark olarak bildiği ve borcunu ödeyemediği için elektrikleri kesilen Wonderland Eurasia'ya Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından el konabilir.

    Türkiye'nin Ankapark olarak bildiği Wonderland Eurasia, yerel seçimlerin ve yakın dönemin en büyük tartışma konusuydu. 750 milyon dolar harcanan proje, geçen dönem özel bir firmaya kiralanmıştı. Yükümlülüklerini yerine getiremeyen, borcunu ödeyemediği için elektrikleri kesilen ve sürekli hacizle karşı karşıya kalan bu eğlence parkına, Ankara Büyükşehir Belediyesi el koyabilir.

    Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'e konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Mecburen bu ayın sonuna kadar bekleyeceğiz. Geçen ayın sonuna kadar işletme bedelini ödemeyince sözleşme gereği bir ay mühlet verildi. Bu süre zarfında yükümlülüklerini yerine getirmezse ihtarname yollayacağız ve Belediye olarak el koyacağız. Ondan sonra vatandaşlarımızla beraber burayı nasıl değerlendireceğiz diye bakacağız. O alanı nasıl kullanacağımıza yönelik bazı projelerimiz var ama tabii ki vatandaşlarımıza sorarak karar vereceğiz" dedi.

    Buranın belediyeye maliyetinin ne olduğuna ilişkin sorumuz üzerine Yavaş, "Çok pahalı imalatlar; binalar, konferans salonları yapmışlar. Yazık, günah. Mutlaka değerlendirmeye çalışacağız. Binalar yıpranıyor; yıpranması, aletlerin paslanması hep bize, halkımıza maliyet. Yeniden çalıştırmaya kalksan sıfırdan bakım yapman gerecek; bu da ekstra maliyet demek" dedi.

    Zaman zaman alacaklıların parktaki mallara haciz koymaya kalktıklarını belirten Yavaş, "Parkın mülkiyeti bizde olduğu için haciz uygulanmasına müsaade etmiyoruz" dedi.

    500 bin Ankaralı'ya destek

    Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, "El Ele" kampanyasının ulaştığı noktaya ilişkin şunları söyledi:

    "Ramazan ayı artık çabalarımız sayesinde Ankara için iyilik ayı haline geldi. Örneğin bizden destek alanların faturalarının hepsi ödendi, bitti. Sularının kesilmesine karar verilip icraya gidilmeyen vatandaşlar vardı; bunların hepsi ödendi. İcraya verilenler kaldı; onların da ödenmesi sürüyor. Yalnızca otobüs kartı yüklemesi 10 bin civarında kaldı. 50 bin kişinin IBAN numaralarına 500 TL'ye kadar para yatırılması bitmek üzere. Bu çalışmalarda 500 bine yakın Ankaralıya dokunduk."

    'Dayanışma kampanyası duruma göre devam eder'

    Söz konusu kampanyanın devam edip etmeyeceği sorulan Yavaş ayrıca şunları söyledi:

    "Dayanışma kampanyası duruma göre devam eder. Normalleşmeye ne zaman geçilecek bilemiyoruz. Sıkıntı olduğu müddetçe tedbir almak durumundayız. 12 milyar TL bütçemiz var; ayda 1 milyar TL gelirimizin olması gerekirken 300 milyona düştü. 2 milyara yakın yatırımı, ihaleleri erteledik. Acil olanlar dışında hiçbir şey yapmıyoruz. Bu durumun sonucu olarak işçileri ücretsiz izne çıkarmak durumunda kalabiliriz. Hükümet yeni kaynak bulamazsa mecburen işçi çıkaracağız."

    Başkan Yavaş, ödenek noktasında kendilerine negatif yaklaşılıp yaklaşılmadığı konusunda, "Bütün belediyeler aynı durumda. Vakıflar Bankası faizler düşmesine rağmen, borçlarımızı yeniden yapılandırmıyor; teminat vermiyor, zorluk çıkarıyor. Biz de mecburen özel bankaya gidiyoruz. Vakıfbank'ın iki kredisini kapattık, özel bankadan kredi aldık. Devletin kazanması lazım ama mecbur kaldık" dedi.

    Yavaş, daha önce toplanan bağışların bakiyesinin iadesi konusunda Çankaya Kaymakamlığı'ndan gelen yazıyla ilgili bir işlem tesis edip etmedikleri konusunda, "Dava süreci devam ediyor. Kaymakamlığın yazısına karşı dava açtık. Yetkisi olmadığına inanıyoruz. İdari olarak kaymakamlık bize böyle bir yazı yazamaz. Yasal yolları kullanıyoruz. Herkes görevini yapacak ve yetkisi içinde çalışacak. Biz yetki alanımıza tecavüz olduğu müddetçe davamızı açıp Ankaralının hakkını koruyacağız. Kimse endişe etmesin" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    açıklama, Ankapark, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş
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