Babacan'dan Bahçeli'ye: Ülkeye hangi faydası dokunuyor?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeni partilerle ilgili FETÖ projesi suçlamalarına karşılık verdi. Babacan, “Şu anda iktidar güçleri ellerinde. Ülkeye hangi faydası dokunuyor? Ben bunu çok merak ediyorum. Yoksa ona çamur at, buna çamur çok kolay işler” diye konuştu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Karar TV canlı yayınında Ahmet Taşgetiren, Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'un sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İYİ Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi ile ilgili 'FETÖ organizasyonu' suçlamalarına karşılık veren Babacan, “Laf üretiyorlar, iş üretsinler. Üçlü koalisyon dönemlerinde ne yapmışlar. Ona baksınlar, hatırlasınlar. O günler dejavu olarak akıllarına geliyordur. Bütün sistem yerle bir olurken, 20 banka iflas ederken, Türkiye fakirleşirken iktidar ortağıydılar. Türkiye'yi sıkıntılı durumdan çıkarmak için ne yapıyorlar, onları anlatsınlar” ifadelerini kullandı. Babacan şöyle devam etti:

'Oturduğun yerden çok kolay işler'

"Şu anda iktidar güçleri ellerinde. Ülkeye hangi faydası dokunuyor, bu ülke ayağa kalksın, krizi çabuk atlatması için ne üretiyorlar? Ben bunu çok merak ediyorum. Bunu anlatsınlar. Yoksa ona çamur at, buna çamur at, iftira at… Oturduğun yerden çok kolay işler.

Siyasette laf üretmek en kolay iştir. Biz alın teri döküyoruz, emek harcıyoruz. Sürekli Türkiye'nin geleceğini düşünüyoruz. Bakanlığım döneminde de çok çalıştım az konuştum. Biz laf üretmek için siyaset yapmıyoruz ki."

Ne olmuştu?

MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti, Gelecek Partisi ve Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) isimlerinin 'FETÖ projesi'ne uygun olarak seçildiğini söylemişti.

Star TV'den Nazlı Çelik'e açıklama yapan Devlet Bahçeli, "Yoksa bu kadar tesadüf etmez. 'İYİ' olacak, 'Gelecek' olacak, 'DEVA' olacak. Ama Meclis'te özellikle Cumhur İttifakı'nın ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2023 yılındaki yapısına karşı güçlü bir muhalefet unsuru oluşturmak maksadıyla düşünülmüş bir şeydir. FETÖ projesidir, Pensilvanya kaynaklıdır" demişti.