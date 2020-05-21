Erdoğan: İstanbul artık uluslararası bir sağlık merkezi durumuna gelmiştir

Hastanenin açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve telekonferansla Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin katılımıyla yapılacak. Açılış törenine katılacak olanlar, hastaneye tek tek kimlik kontrolü ile alındı. Erdoğan hastanede incelemelerde bulundu.

Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile diğer yetkililer eşlik etti.

Daha sonra tören başladı. Törende ilk olarak Sağlık Bakanı Koca konuştu. Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yeni şehir hastanemiz için şükranlarımı sunuyorum. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi maddi girişimden ziyade vizyonun eseridir. Hayata geçirilmesinde öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm geçmiş sağlık bakanlarına teşekkür ediyorum. Şehir hastanelerimiz sadece günlük ihtiyacımızı karşılamamış, tehlikelere set çeken birer tedbir olmuştur.

'Bu tür fedakar sağlık personeline çok az millet sahiptir'

Türkiye'yi sağlık turizminde önemli bir marka haline getirecek en önemli niteliklerden biri şehir hastaneleri olacaktır. Artık iftiharla söyleyebilirim ki sahip olduğu sağlık tesisleri ve personeliyle birlikte Türkiye tüm dünyaya sağlık hizmeti sunmaya adaydır. Şehir hastaneleri, hastanecilik alanında ulaşılan en son noktadır. Bu binaları canlı kılan, içinde hizmet verecek olan kaliteli sağlık personelimizdir. Zorlukları engel olmayan, her türlü şiddete boyun eğmeyen, 'mesai' demeden gece gündüz çalışan sağlık personelimiz bu binalara can verecektir. Bu tür fedakar sağlık personeline çok az millet sahiptir. Bütün vatandaşlarımız, bütün hastalar adına teşekkür ediyorum."

'Ne kadar uzak olsak da benim kalbim Sayın Erdoğan ve Türk halkıyla beraberdir'

Koca'nın ardından sözü Japonya Başbakanı Şinzo Abe aldı. Törene videokonferans yöntemiyle katılan Abe, şöyle konuştu:

"Geçen gün Sayın Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdikten sonra çok ara vermeden yeniden görüştüğümüz için çok memnunum. Geçen günkü telefon görüşmesinde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış törenine davet edildim. Bundan 7 yıl önce İstanbul'u ziyaret edip Marmaray'ın törenine katıldığımı hatırladım. Küresel sorun olan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle maalesef İstanbul'u ziyaret etmem mümkün olmadım. Videokonferans yöntemiyle katılabilmekten memnuniyet duyuyorum. Ne kadar uzak olsak da benim kalbim Sayın Erdoğan ve Türk halkıyla beraberdir. Hastane 'Çam ve Sakura' olarak adlandırmıştır. Bu hastanenin İstanbul halkına esenlik getirmesini diliyorum.

Türk halkının, Sayın Erdoğan'ın başkanlığında koronavirüsle mücadele etmek için seferber olmasına gönülden saygı duyuyorum. Türkiye'de vaka sayısının azalmasından dolayı normalleşme takviminin açıklandığını biliyorum. Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için uluslararası iş birliğinin sağlanması çok önemli. İlaç ve aşının geliştirilmesi, bunların adil bir şekilde dağıtılması ve bunların gelişmekte olan ülkelere ulaştırılması önceliklerimizdir. Japonya'da geliştirilen ilaçtan bahsedersem, insani bakımdan bu ilacı arzu eden ülkelere bağışlayarak çalışmalara katkıda bulunacağız. Bu kapsamda Türkiye'ye de bağışlıyoruz. G20'de Erdoğan'la gelişmekte olan ülkelere yardımın önemini teyit ettik. 60'dan fazla ülkeye yardım eden Türkiye'ye saygı duyuyorum."

'Hastanemizin çevresindeki 15 dönümlük alanı binlerce çam ve sakura ağacıyla donattık'

Abe konuşmasını Erdoğan'a teşekkür ederek bitirdi. Bu noktada sözü alan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hastanemizin çevresindeki 15 dönümlük alanı binlerce çam ve sakura ağacıyla donattık. Bu bizim dostluğumuzun kalıcı olmasını sembolize eden adımlardan biri oldu. Sadece estetik anlamda değil, teknolojik altyapısıyla İstanbul'un gurur abidelerinden biri olacak bir eseri daha kazandırdık. Bu muhteşem eseri inşa etmeleri gerçekten Türk-Japon iş birliğinin de dayanışmasının ifadesidir. İstanbul artık uluslararası bir sağlık merkezi durumuna gelmiştir.

Koronavirüs salgını insanlık olarak son bir asırda karşılaştığımız en büyük sağlık sorunudur. Az önce sayın başbakanın ifade ettiği, şu anda buldukları aşı ve ürettikleri ilaç noktasında adil bir paylaşım yapacaklarını ifade etmesi ve Türkiye'yi de bu kapsama dahil etmeleri bizim ancak Abe'ye şükran borcumuzun olduğunun göstergesidir."