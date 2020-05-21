Kalın'dan Hafter'in saldırı tehdidine yanıt

Libya'da Hafter güçlerinin Türk hedeflerine karşı hava saldırıları başlatma tehdidine yanıt geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Temsilciliklerimiz ile çıkarlarımızın hedef alınması halinde, Hafter unsurlarını meşru hedef olarak telakki edeceğimiz bildiriyor ve her türlü saldırıya karşı en sert şekilde karşılık vereceğimizi vurguluyoruz" dedi.

Kalın, Türkiye'nin bu tür tehditlere boyun eğmeyeceğini de sözlerine ekledi.