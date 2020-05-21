Diyanet İşleri Başkanı Erbaş cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalınmasıyla ilgili konuştu: Kabul edilemez

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İzmir'de bazı camilerin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce ‘Çav Bella’ çalınmasıyla ilgili olarak konuştu. Erbaş, bu durumun kabul edilemez olduğunu söyledi.

İzmir’de dün akşam saat 17:00 sıralarında kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemle ezan okunan Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Buca ilçelerindeki bazı camilerin frekansına korsan bir şekilde müdahil olunarak cami hoparlörlerinden ‘Çav Bella’ çalındı.

Konuya ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İzmir Müftülüğümüzün ses sistemine yasa dışı bir şekilde girerek müdahalede bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan çirkin saldırı asla kabul edilemez" dedi.

Erbaş şöyle devam etti:

"Mübarek Ramazan ayında tüm Müslümanları derinden yaralayan bu hadiseyle ilgili suç duyurusunda bulunulmuş; bu provakatif eylemi gerçekleştiren, bu çirkin eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında yetkili merciler tarafından soruşturma başlatılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak konunun sonuna kadar takipçisi olacağız."

İzmir Müftülüğümüzün ses sistemine yasadışı bir şekilde girerek müdahalede bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan çirkin saldırı asla kabul edilemez. pic.twitter.com/8G9zIaNXn7 — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) May 21, 2020

​