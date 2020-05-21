Türkiye ile Yunanistan anlaştı: 'Ege'yi ortak tanıtalım'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un Yunanistan Turizm Bakanı Haris Theoharis ile yaptığı görüşmede, Ege Denizi’nin güvenli bir destinasyon olarak öne çıkarılması değerlendirilerek ortak bir tanıtım kampanyası yapılması için söz kesildi.

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre, sınırların açılmasıyla birlikte en çok ziyaret edilen ülkeler arasında Türkiye’nin de yer alması için yakın temaslara başlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, bu kapsamda Yunanistan Turizm Bakanı Haris Theoharis ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Yakın gelecekte ve orta vadede insanların çok uzun mesafeli destinasyonları tercih etmeyeceklerinden hareketle, özellikle Avrupalı turistlerin bu süreçteki psikolojik etkiyle daha yakın destinasyonlara yöneleceklerinin belirtildiği görüşmede, Ege Denizi’nin güvenli bir destinasyon olarak öne çıkarılabileceği vurgulandı.

İki ülkede de vaka sayılarının hızla düzeldiğinin ve haziran ayı içerisinde kara, deniz ve hava hudut kapılarının açılabileceğinin altının çizildiği görüşmede, her iki bakan da Ege Denizi için ortak bir tanıtım kampanyasının yapılabileceğini dile getirdi.

Bakanlık, ‘Sağlıklı Turizm Sertifikasyon’ uygulamasının ardından önceki yıllarda Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen 70 ülkeye Dışişleri Bakanlığı ile birlikte niyet mektupları göndermişti. Bakanlık, bu temasların ardından, turizmde iyileştirme kapsamında, ikinci adım olarak yeni ortak tanıtım projeleri geliştirmek için de kolları sıvadı.