Alparslan Kuytul: Bayramda sokağa çıkma yasağı ilan etmek İslam'a ve Müslümanlara ihanettir

Furkan Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının 'İslam'a ve Müslümanlara ihanet' anlamına geldiğini iddia etti.

Furkan Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul, Ramazan Bayramı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını eleştirdi.

Kuytul, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Bayram kültürünü bitirmeye çalışanlara inat, cuma günü akrabalarımla ve arkadaşlarımla bayramlaşacağım" ifadesini kullandı.

Bir sonraki paylaşımda da sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına eleştirilerini sürdüren Kuytul, şunu söyledi: "Bayramda sokağa çıkma yasağı ilan etmek, İslam'a ve Müslümanlara ihanettir."

Bayramda sokağa çıkma yasağı ilan etmek, İslam'a ve Müslümanlara ihanettir! pic.twitter.com/iOX7umpGQF — Alparslan Kuytul (@alparslankuytul) May 21, 2020

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