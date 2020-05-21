Engerek yılanının soktuğu genç ‘panzehir operasyonu’yla kurtarıldı

Ağaçöven köyünde yaşayan Bektaş’ı, 10 Mayıs’ta hayvanlarını otlattığı sırada bacağından yılan soktu. Hastaneye götürülen Bektaş, Erzurum’daki Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Doktorlar, hastanede bulunmayan panzehiri temin etmek için harekete geçti. Panzehir çevre illerde bulunamayınca sağlık müdürlüğü devreye girdi. Hastanelere panzehir dağıtan aracın Sivas’ta olduğu öğrenildi.

Erzurum 112 Acil, Erzincan 112 Acil ekipleri, ‘operasyon’a destek verdi. Panzehir Sivas’taki araçtan alınarak Erzincan’a götürüldü ve Erzurum’dan gönderilen ambulansa teslim edildi. Altı saat sonra Bektaş’ın doktorlarının elindeydi.

Elazığ Karakaya Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Bektaş hemen verilen panzehir sayesinde hayata tutundu.

© DHA / Tedavisi süren Bektaş ise hayvanları otlatırken dinlenmek için taşın üstüne oturduğunu, kalkacağı sırada ayağını bir şeyin ısırdığını hissettiğini söyledi.

“Ayağımı çektiğimde yılan da birlikte çıktı. Sürünerek giden yılanın engerek olduğunu fark ettim. Dakikalar içinde ayağım uyuşmaya ağrı artmaya başladı" diye konuşan Bektaş, şöyle devam etti:

"Amcamı aradım hemen yetişti. Müdahale etti, yarayı emerek zehri biraz temizledi. Sonra beni ilçe hastanesine götürdü. Orada buz tedavisi uygulandı. Sevk ettikleri Bingöl’de panzehir olmadığı için beni Erzurum’a gönderdiler. Burada da panzehir yoktu ama yetkililere ulaşarak panzehiri getirerek uyguladılar. Şu anda sağlığım iyi olma yolunda. Doktorlara teşekkür ediyorum.”

Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Uslu şunları söyledi:

“Bu tür durumlarda hayat kurtaran işlemler vardır. Bunda da anti serum gibi antikor içeren ürünler gerekiyordu. Burada beklenmeyen olay olduğu için Halk Sağlığı Müdürlüğü’nden yılan ısırığına karşı gerekli serum talep edildi. Ankara’dan yola çıkıp farklı illere antiserum dağıtan arabayı Sivas’ta bulduk. Müthiş bir ekip ve çok iyi bir çalışmaydı. “

‘Doku ölümü olabilirdi’

Genel Pediatrik Kliniğinin Konsültan Hekimi Prof. Dr. Naci Ceviz ise şu ifadeleri kullandı: “Ayak ciddi manada şiştiği için damarlar tıkanabilir, dolaşım bozulabilir, bu da doku ölümüne sebep olabilirdi. Diğer birimlerle hastayı yakın takip ettik. Verdiğimiz antiserum yeterli oldu, bulgular geriye dönmeye başladı. Serum verdiğim zamana göre hastamız iyi olduğunu ifade ediyor, ayağında ciddi problemi devam ediyor.“

Uslu, ellerinde neden antiserum olmadığını ise şöyle açıkladı: “Bunlar çok pahalı ürünler miadı olan kısa sürede tüketilmesi gereken ürünler. Onun için sirkülasyon sağlamak lazım. Sağlık Bakanlığı bu tür hallerde bu tür ilaçları büyük merkezlerde stokluyor. Buradan çevre il ve ilçelere gönderiliyor.“