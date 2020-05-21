Gazeteci Hakan Gülseven serbest bırakıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gözaltına alınan ve 19 Mayıs'ta serbest bırakılan gazeteci Hakan Gülseven, savcılığın itirazı üzerine ifade verdi. Gülseven,adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

'İsimsizler Hareketi' adı altında başlattıkları sosyal medya hareketi nedeniyle tepkilerin odağı haline gelen Taylan Kulaçoğlu ve gazeteci Hakan Gülseven 17 Mayıs'ta gözaltına alındı. Kulaçoğlu ve Gülseven, tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri mahkeme tarafından 19 Mayıs’ta serbest bırakıldı.

Ancak Kulaçoğlu dün savcılığın itirazı üzerine gözaltına alınıp tutuklandı.

Bugün de gazeteci Hakan Gülseven, kişisel Twitter hesabında "Savcılık makamı yeniden tutuklanmamı istemiş. Birazdan gidip ifademi vereceğim. Açıklayamayacağımız hiçbir şey yoktur. Yaptığım, yazdığım, söylediğim her şeyi savunuyorum. Dostça kalın" şeklindeki paylaşımının ardından ifade vermeye gitti.

Savcılık makamı yeniden tutuklanmamı istemiş. Birazdan gidip ifademi vereceğim. Açıklayamayacağımız hiçbir şey yoktur! Yaptığım,yazdığım,söylediğim her şeyi savunuyorum. Dostça kalın... — Hakan Gülseven (@gulsevenhakan) May 21, 2020

​Gülseven, Balıkesir Sulh Ceza Hakimliği’ndeki ifadesinin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.