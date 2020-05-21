İzmir'de 'çemberli sosyal mesafe' dönemi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınında normalleşme sürecine yönelik bir adım attı. Özellikle yaz aylarında binlerce kişinin uğrak yeri olan Kordonboyu'nda çemberli sosyal mesafe uygulaması başlattı.

Hükümetin, koronavirüs önlemlerinde yavaş yavaş normalleşme süreci ile ilgili çalışmaları devam ederken, özellikle havaların ısınmasıyla açık alanları kullanmak isteyen vatandaşlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ilginç bir çalışma başlattı.

Ekipler, Kordon’da 2.5 metrelik aralıklarla çimlere zarar vermeyen su bazlı reçine ile 4 metre çapında çemberler çiziyor.

Böylece İzmirliler hem güzel havanın tadını çıkartacak hem de sosyal mesafe kuralına uymuş olacak.

'Ya dışındasındır çemberin ya da içinde'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer uygulamayı sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

”Ya dışındasındır çemberin ya da içinde yer alacaksın. Murathan Mungan bu sözleri kuşkusuz yaşadığımız günleri düşünerek yazmadı. Ama ‘yeni normal’ hayata geçerken İzmir’in Kordonboyu’nda, Karşıyaka sahilinde fiziki mesafeyi korumak için siz hep çemberin içinde kalın.”