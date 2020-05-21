Yılanların dansı görüntülendi

Sivas'ta yaşayan yaban hayatı fotoğrafçısı Ümit Yalçın, iki Beyaz Bantlı Dağ Engereği'nin üstünlük mücadelesini görüntüledi. İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) aktardığına göre Yalçın'ın sosyal medyada paylaştığı görüntüler vatandaşların ilgi odağı oldu.

Görüntülerde iki erkek Beyaz Bantlı Dağ Engereği'nin üstünlük mücadelesi dansı ve bir süre sonra ayrıldığı görülüyor.