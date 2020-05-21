Türkiye'de koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 249'a yükseldi: Son 24 saatte 27 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 27 artarak 4 bin 249'a yükseldi. Son 24 saatte 961 kişiye daha tanı kondu.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili olarak yeni verileri paylaştı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 27 artarak 4 bin 249'a ulaştı.

24 saatte 33 bin 633 test yapıldı ve 961 kişiye daha tanı kondu. Yeni rakamlarla birlikte toplam vaka sayısı 153 bin 548 oldu.

Tabloda iyileşen hasta sayısına da yer verildi. Buna göre hastalığı yenenlerin sayısı 24 saatte bin 3 artarak 114 bin 990'a yükseldi.

Artan test sayısına rağmen pozitif çıkan vaka sayısı öngörüldüğü seviyede seyrediyor. Destek tedavisine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/A0OKZYOMsG — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 21, 2020

​Koca: Pozitif çıkan vaka sayısı öngörüldüğü seviyede seyrediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada artan test sayısına rağmen pozitif çıkan vaka sayısının öngörüldüğü seviyede seyrettiğini belirterek "Destek tedavisine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe" ifadelerini kullandı.