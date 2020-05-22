İddianame hazırlandı: Görüntülere göre El Hemdan dur ihtarına uydu, polis sendelemedi

Adana’da polis F.K. tarafından vurulan Suriyeli Ali Hemdan’ı ölümüne dair soruşturmada iddianame hazırlandı. 'Kasten insan öldürme' suçundan dava açılan iddianameye göre; Hemdan’ın ‘dur ihtarı’na uyduğu, 'Oruçluydum, sendeledim' diyen polis F.K.’nin sendelemesinin de söz konusu olmadığı belirtildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında El Hemdan’ı vuran polis F.K. tarafından “kasten insan öldürme iddianame hazırlandı.

Adana’nın Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi’nde, 27 Nisan günü uygulama noktasında ‘dur’ ikazına uymadığı iddia edilen Ali El Hemdan isimli Suriyeli genç polis tarafından öldürülmüştü. Ülkesindeki çatışmalar nedeniyle Suriye’nin Halep kentinden Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan El Hemdan’ı öldüren polis açığa alınmasının ardından tutuklanmıştı.

Evrensel’den Volkan Pekal’ın haberine göre Adana 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nin kabul ettiği iddianamede, tanık ifadelerinin ardından incelenen kamera görüntüleri, “oruçluydum, sendeledim” diyen polis F.K.’nin ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı, olay yerini gören kameranın incelenmesi ile ilgili bilgilere göre bir kovalamaca ya da polisin sendelemesinin söz konusu olmadığını ortaya çıktı.

İddianamede kamera kayıtları ve görgü tanıklarının beyanlarına yer verildi:

“Sokağın başından içeriye doğru Ali El Hemdan’ın yürüdüğü, yaklaşık 15-20 metre arkasından da şüpheli polis memurunun yürüdüğü, kısa süre sonra Ali El Hemdan’ın yüzünü polis memuruna dönerek geri geri yürüdüğü, bu sırada şüpheli polis memurunun elinde bulunan silahın namlusuna mermiyi sürdüğü, ölene doğrultarak ateş ettiği aynı anda Ali El Hemdan’ın yere yığıldığı anlaşılmaktadır. Polis memurunun savunması hiçbir şekilde kamera görüntüleri ile örtüşmemektedir. Olayın görgü tanığının anlatımlarından ve görüntülerden polis memurunun sendelemesi, düşmesi gibi bir durumun ve herhangi bir koşma-kovalamacanın yaşanmadığı anlaşılmaktadır.”

İddianamede Adana Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nün 4 Mayıs 2020 tarihli raporunda şu ifadelere yer verildi:

“Ali El Hemdan’ın üzerinden çıkan tişörtün sol göğüs bölgesinde bulunan deliğin sert bir yüzeyden (taş-duvar-metal-cam vb) sekerek çarparak gelen mermi çekirdeği veya mermi çekirdeğine ait parçanın oluşturduğu delinme olduğu ve söz konusu delinme üzerindeki atış artıklarının oluşturduğu renk dağılımı göz önünde bulundurulduğunda delinmenin aşağıdan yukarıya doğru gerçekleştiği fikir ve kanaatine varılmıştır. Ancak atış mesafesi hakkında kesin bir kanıya varmak mümkün değildir diye belirtmiş ise de kamera görüntüleri, merminin isabet ettiği yerin göğsün sol üst kısmında olması, tanık beyanları ile birlikte değerlendirildiğinde merminin sektiğini kabul etmenin zor olduğu, bu nedenle raporla kamera görüntüleri arasında çelişki oluştuğu değerlendirilmekle, Ali El Hemdan’a ait kıyafetlerin bir kez de İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Fizik İncelemeleri İhtisas Dairesi Balistik Şube Müdürlüğüne gönderilmesine…”