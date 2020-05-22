Dolar haftanın son gününe nasıl başladı?

Bu hafta swap (döviz takası) anlaşmaları ve faiz kararını takip eden piyasalar Ramazan Bayramı tatiline girmeye hazırlanıyor. Dolar/TL 6,80 seviyesinin altında işlem görüyor

Piyasalarda haftanın en önemli olayı kuşkusuz Katar ile swap (döviz takası) hattının 5 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkarılması oldu. Türkiye böylece Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini Katar Riyali ile bir miktar artırdı.

DOLAR 6.7888

(%0.06)

EURO 7.4141

(%-0.27)

ALTIN 377.03

(%-0.01)

Hazine ve Maliye Bakanlığı bu döviz takası anlaşmalarını başka anlaşmaların da izleyebileceğini söyledi. Bunun üzerinde basında İngiltere ve Japonya ismi öne çıktı. Financial Times’a konuşan İngiliz yetkililer böyle bir anlaşmanın muhtemel olmadığını söylerken Japon yetkililer ise üzerinde çalışılması gerektiğini vurguladı.