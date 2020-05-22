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    İletişim Başkanı Fahrettin Altun

    İletişim Başkanlığı’ndan Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu: 'Biz mi kullanıyoruz, yoksa o mu bizi şekillendiriyor?'

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    Türkiye
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    İletişim Başkanlığı’nca, sosyal medyanın doğru kullanıma yönelik "Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu" adlı kitap hazırlandı. İletişim Başkanı Altun, "Sorular, bilindik. Acaba dijitalleşme süreci ve onun ürünleri olan sosyal medya mecralarını doğru kullanabiliyor muyuz? Biz mi sosyal medyayı kullanıyoruz, yoksa o mu bizi şekillendiriyor?" dedi.

    İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre "Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu" kitabında, dijital iletişimin en önemli kanallarından biri olan sosyal medya tüm boyutlarıyla ele alınıyor.

    Sosyal medyada dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durulan kitapta, sosyal medya okur yazarlığının önemi vurgulanıyor, bu mecradaki "ırkçılık, nefret ve öteki" söylemine dikkat çekiliyor.

    "Kriz ortamında sosyal medya kullanımı ve dezenformasyonla mücadele", "sosyal medya ve algı yönetimi", "sosyal medya bağımlılığı" ve "sosyal medya hukuku" da kitabın önemli bölümlerini oluşturuyor.

    Doğru, sağlıklı ve güvenli bir sosyal medya kullanımına ilişkin önerileri içeren kitapta, başarılı bir kullanıcı profilinin nasıl oluşturulacağı ile hesap ve veri güvenliğinin nasıl sağlanacağı konularına dair ipuçları da yer alıyor.

    Sosyal medyanın tarihçesi ve teknik özellikleri ile avantajları ve dezavantajlarına kadar birçok konuya değinilen kitapta, temel sosyal medya terimlerine ilişkin bir sözlük bölümü de bulunuyor.

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kitabın ön sözünde, iletişim teknolojileri ve araçlarının gelişmesiyle, iletişim kurmanın zahmetsiz hale geldiğini, insanoğlunun daha önce hayal bile edilemeyen yeni bir tecrübeyi yaşadığını belirtti.

    Hızla ilerleyen dijitalleşmenin, sadece iletişimin bir parçası olmadığını, ticaretin, siyasetin, eğitimin, kültür ve sanatın da bir aracı haline geldiğini ifade eden Altun, böylesine muazzam bir gücün doğru kullanılmasının, doğru araçlar oluşturmasının, bunun sonucunda da insanlık için fayda üreten bir araca evrilmesinin önemini vurguladı.

    Sosyal medyanın etkili bir araç haline gelmesinin aynı zamanda hayati bir riski de beraberinde getirdiğine işaret eden Altun, "Her gün, her saat, her dakika ve her saniye yeni bir bilginin ortaya dökülmesi, var olan bilginin yeniden üretilmesi, oluşan bu büyük verinin iyi veya kötü niyetli yaklaşımlarca kullanılması bu mecraların nasıl doğru kullanılabileceği gibi bir sorunu ortaya çıkarıyor" ifadesini kullandı.

    İletişim Başkanı Altun, şöyle devam etti:

    "Sorular, bilindik. Acaba dijitalleşme süreci ve onun ürünleri olan sosyal medya mecralarını doğru kullanabiliyor muyuz? Biz mi sosyal medyayı kullanıyoruz, yoksa o mu bizi şekillendiriyor? Seçtiklerimiz gerçekten bizim tercihlerimiz mi? Sosyal medyanın, aileden başlayarak tüm toplumsal ilişkileri iyi bir şekilde etkilemesi mümkün mü? Peki doğru kullanım tam olarak nedir? Bu konuda evrensel değerler üretmek, pratik yasal çerçeveler ortaya koymak çözüm olabilir mi? Yalan ve yanlış bilgi üretimini durdurmak, algı oluşturmaya çalışanlara karşı mücadele etmek, zihinlerimize savaş açan kesimlerin saldırılarından kaçınmak, kültürden kültüre değişen etik ve ahlaki normlar ile evrensel kimi insani değerlerin genel kabul görmesini sağlamak çok mu zor?"

    ‘Türkiye, öncülük etmeye taliptir’

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uzun süredir siyasetten medyaya, diplomasiden insana küresel ve ulusal birçok alanda hakikatin, doğrunun, ahlaki ve etik olanın mücadelesinin verildiğini aktaran Altun, bugün Türkiye'nin, küresel algı merkezleri tarafından üretilen manipülatif bilginin ve provokatif siyasetin karşısında duran bir ülke konumunda bulunduğunu belirtti.

    Bilginin ve algının her gün yeniden üretildiği sosyal medya mecralarının bu nedenle hakikat merkezli olarak yeniden ele alınması gerektiğinin altını çizen Fahrettin Altun, şu değerlendirmeyi yaptı:

    "Evrensel insani değerleri samimiyetle savunan ve bunun için reform öneren Türkiye bu alana öncülük etmeye taliptir. Küresel eşitsizlik ve adaletsizliklere  karşı verilen mücadele, bugün zihinlerde ve dijital ortamlar ile sosyal medya mecralarındadır. Türkiye, dijital dünyada ve sosyal medyada da hakikatin savunuculuğunu yapmaya hazırdır."

    "Hakikat ötesi olarak adlandırılan bu dönemde İletişim Başkanlığı olarak temiz bilgi, temiz sosyal medya ve temiz iletişim için  küresel ve ulusal çerçevede çalışmalar yapma hedefimize hepinizi ortak etmek isteriz. Yaşasın hakikat" ifadesini kullanan Altun, "Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu" kitabıyla internetin ve sosyal medya mecralarını tarihsel perspektifinden teknik özelliklerine kadar tam anlamıyla doğru anlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

    "Doğru kullanmak için tanımak gerekir" ilkesiyle kitapta sosyal medyanın her yönünü ele aldıklarına dikkati çeken Altun, sosyal medyanın avantaj ve dezavantajlarını ortaya koyan, insan ilişkileri üzerindeki etkilerini inceleyen, dünyada bu alanla ilgili önemli araştırmalara atıflar yapan, öneriler sunan, hesap güvenliği konularından ırkçılık, nefret söylemi ve etik değerlere kadar birçok konuya işaret eden bir çalışma hazırladıklarını kaydetti.

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    Etiketler:
    Türkiye, iletişim, Sosyal medya, Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı
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