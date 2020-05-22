İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalınmasına ilişkin soruşturma sürüyor: 1 kişi tutuklandı

İzmir'de cami hoparlörlerinden Çav Bella çalınmasına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Banu Ö, tutuklandı.

İzmir'in Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Buca ilçelerindeki camilerin hoparlörlerinden ‘Çav Bella’ çalınmasına ilişkin olarak yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, dün sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Banu Ö. bugün tutuklandı.