İlker Aksum: 20 Dakika dizisi Arap bir prensin siparişiydi

Oyuncu İlker Aksum katıldığı bir canlı yayında, rol aldığı '20 Dakika' dizisinin 'Arap bir prensin siparişi olduğunu' söyledi.

Oyuncu İlker Aksum, Mehmet Fatih Ertürkmen'in Instagram yayınına konuk oldu. Son olarak Show TV'de yayınlanan 'Ramo' dizisinde oynayan Aksum, 2013 yılında rol aldığı bir diziyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Aksum, o dönem Star TV'de yayınlanan 20 Dakika dizisiyle ilgili olarak şunları söyledi:

"20 Dakika dizisi, Arap bir prensin siparişiydi. 30 bölümlük bir işti. Bazen para için iş yapıyorsun, bazen üstüne para verdiğin projeler oluyor. Kör topal bu yaşa geldik."

Ay Yapım tarafından hazırlanan dizide Aksum, Tuba Büyüküstün, Müjde Uzman gibi oyuncularla birlikte rol almıştı.