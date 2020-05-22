Kütahya'da 'Koronavirüs bitsin' diye 11 küçükbaş, 2 büyükbaş kurban kestiler

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesi Muhtarlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bitmesi için sosyal medya aracılığıyla kampanya düzenleyerek 11 küçükbaş ve 2 büyükbaş hayvan kurban etti.

Mahalle Muhtarı Mehmet Özkan, Şehitler Mahallesi Muhtarlığı olarak her yıl Seydi Resul Türbesi için gerçekleştirdikleri gözleme hayrını bu yıl salgından kurtulmak amacıyla kurban kesim programına dönüştürdüklerini söyledi.

Özkan, “Tüm dünyada etkili olan salgının başta ülkemizden ve tüm dünyadan kalkması için düzenlediğimiz kurban kesim organizasyonunda hayırsever halkımızın desteğiyle temin ettiğimiz 11 küçükbaş ve 2 büyükbaş hayvanı tekbirlerle, dualarla Seydi Resul Türbesi önünde kurban ettik. Allah kurbanlarımızı ve yapılan duaları kabul etsin. İnşallah bu koranavirüs belasından bir an önce tamamen kurtuluruz. Kestiğimiz kurbanların etlerini ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacağız. Katkıda bulunan vatandaşlarımızdan Allah razı olsun” diye konuştu.