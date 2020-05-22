RTÜK, Sevda Noyan'ın sözleri nedeniyle Ülke TV'ye 3 kez program durdurma cezası verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Ülke TV'de Sevda Noyan'ın "Cebimde listem hazır. Ailemiz en az 50 kişiyi götürür" sözleri hakkında kararını verdi.

RTÜK, Yazar Sevda Noyan'ın Ülke TV’de Esra Elönü’nün sunduğu ‘Arafta Sorular’ programında sarf ettiği "Cebimde listem hazır. Ailemiz en az 50 kişiyi götürür" ifadelerini görüştü.

İzleme ve Değerlendirme Dairesi uzmanının hazırladığı raporda, yayın yoluyla düşünceyi açıklama özgürlüğünün bulunduğu ancak bu hakkın hukuka aykırı nitelik taşımadan kullanılması gerekliliği vurgulandı.

RTÜK uzmanı, hazırladığı raporda "Görevlerinden biri de halkı bilgilendirmek olan yayın kuruluşlarının, yorum programlarında eleştirilere yer vermesi son derece doğaldır. Ancak, şüphesiz bu hak sınırsız değildir, yasa ve ahlak kuralları içerisinde ve özellikle kamuoyunun olumlu yönde oluşmasına ve toplumun daha ileriye götürülmesine yardım amacıyla yapılmalıdır" ifadelerine yer verdi.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin ifadelere de yer verilen raporda, “15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşananların toplumsal hafızadaki izlerine bakmak ve o gecenin siyasi ve sosyolojik analizini yapmak sürecin doğru değerlendirilmesi açısından oldukça mühimdir. Bu minvalde 15 Temmuz’un Türkiye tarihi açısından önemi ve meydanların sosyolojisi çok iyi anlaşılıp analiz edilmelidir" denildi.

'İfade özgürlüğünü aşan sözler'

Gerek televizyon yönetimi gerekse program sunucusunun bahse konu ifadeleri tasvip etmediklerini açıklamalarının ve kamuoyundan özür dilediklerinin hatırlatıldığı Ülke TV raporunda, yayında dile getirilen sözlerin ifade özgürlüğünü aştığı belirtildi.

Raporu ayrıntılarıyla ele alan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, müzakerelerin sonucunda yayıncı kuruluşa müeyyide uygulanmasına hükmetti.

Yayının, 6112 sayılı Kanunda yer alan "Yayın hizmetleri. toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz." hükmünü ihlal ettiği kanaatine varan Üst Kurul, Ülke TV hakkında 3 kez program durdurma cezası verdi.