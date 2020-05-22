'Kovboy muhtar' koronavirüs sürecinde at sırtında hizmet veriyor

Niğde'nin Merkez İnönü Mahallesi Muhtarı Somkaya, koronavirüs döneminde kovboy kıyafeti giyerek bindiği atıyla mahalleyi dolaşıyor.

Çocukluğundan bu yana kovboy filmlerini çok sevdiğini ifade eden Muhtar Somkaya, "Nihayet bugüne kısmetmiş. Muhtar olalı 1.5 yıl oldu. Şimdi de iki 3 aydır korona denen bir şey var. Kovboy kıyafetimi giyip, mahalleli ile sosyal mesafeyi korumak ve mahallelinin evlerine kapandıkları bu günlerde, görsel bir şov yapmayı düşündüm. Hem mahalleyi dolaşıyorum hem mahallelinin bir eksiği ve talepleri varsa, yetkililere iletiyorum. Geçmişte, bu dönemlerde mahallemizde dilek balonu, uçurtma şenlikleri yaptık. Şimdi ise koronavirüs nedeniyle hiçbir etkinlik yapıyoruz. Ben de atlı kovboy olmayı düşündüm" dedi.

''Muhtar dediğin böyle olur' diyorlar'

Tepkilerin çok olumlu olduğunu belirten Somkaya, "Bir ilke imza attığımızı düşünüyorum. Mahalleli çok hoşnut karşılıyor. 'Muhtar dediğin böyle olur' diyorlar. Daha önce yaptığım öncülükler nedeniyle 'milenyum muhtar' diyorlardı, şimdi de 'kovboy muhtar' diyorlar. Atımla araçların giremediği ara sokaklara ve parklara giriyorum. Vatandaşa her şekilde ulaşıyorum" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Gaminet Avcu da muhtarlarından memnun olduklarını dile getirdi.