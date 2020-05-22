Öztrak: Camide Dombra çalınırken neredeydiniz?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak İzmir'deki camilerin hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalınmasının provokasyon olduğunu belirtti. Bazı bakanların olayı 'köpürtmeye' çalıştığını belirten Öztrak "Daha önce Ağrı'da minarelerden sarayın seçim müziği 'Dombra' çalınmıştı. O zaman bu bakanlar, bu meclis başkanı neredeydi?" dedi.

Öztrak, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında İzmir’deki camilerden müzik çalınmasıyla ilgili olarak CHP İzmir İl Başkanlığı’nın suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Öztrak, “İzmir’de yeni bir dizi ajitasyonla karşılaştık. İki ayrı caminin ses sisteminden müzik yayını yapıldı. İl Başkanımız cami hoparlöründen müzik çaldırılmasının sorumlularının yakalanması için derhal suç duyurusunda bulundu. Sarayın bakanları ise sosyal medyada bunu köpürtme yarışına girdi. Bu sabah da kervana, atama Meclis Başkanı katıldı. Beyefendi siz provokasyonu köpürtme makamı değil, itidal makamısın” dedi.

Cami minarelerinden müzik çalınmasını ‘ülkeyi karıştırmaya yönelik provokasyonlar’ olarak niteleyerek Öztrak “Her gün deli saçması suni krizlerle, komplo senaryolarıyla milletin gerçek sorunları karartılmaya çalışılıyor” diye konuştu ve ekledi:

“Açık konuşayım. Bu olay, ilk değildir. Daha önce de Ağrı’da cami minarelerinden sarayın seçim müziği ‘Dombra’ çalınmıştır. O zaman bu Bakanlar, bu Meclis Başkanı neredeydi? Biz bu olayları hep kınadık, bundan sonra da kınamaya ve takip etmeye devam edeceğiz. Bunlar ülkemizi karıştırmaya yönelik ahmakça provokasyonlardır. Yapanlar mutlaka adalet önüne çıkarılmalıdır. İnanç istismarına yaslanan gerçek ötesi siyaset, son derece tehlikeli bir oyundur. Kabataş yalanı üzerinden milleti kışkırtmaya çalışanlar unutulmamıştır. Geçmişte benzer kışkırtmalar sonucunda yaşadığımız acı olayların izi, bu milletin vicdanında kanayan bir yaradır. Yalanı doğru gibi anlatan gerçek ötesi popülist siyasetten medet umanların, siyaseten beyin ölümü gerçekleşmiştir. Ülkemiz trol aklıyla değil, devlet aklıyla yönetilmelidir. Her gün deli saçması suni krizlerle, komplo senaryolarıyla milletin gerçek sorunları karartılmaya çalışılıyor.”

Öztrak, CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım’ın tutuklanmasıyla ilgili olarak ise şöyle dedi:

“CHP’ye hakaret etmekten başka bir şey düşünmüyorlar. Eren Yıldırım’ın Vefa Destek Grupları’na saldırdığını söylüyor, hedef gösteriyor. Gencecik bir insanı talimatla hukuksuz bir şekilde tutuklattırıyor. Milletimiz kutuplaştırılmak isteniyor. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Kaymakamın koruması olduğu söylenen şahıs bunlar nereye gidiyor diye soran gençlik kolu başkanımıza silah çekmiş, tehdit etmiş. Bu memlekette soru soran halka kaymakam korumaları silah çekecekse vay bu memleketin haline… Bu görüntülerden sonra yalanlarıyla ortalığı karıştıranların milletimizden özür dilemesi gerekiyor, Eren’e bir özür borçları var.”