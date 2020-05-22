Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tepki: 'Haksız yere bir siyasal partiyi suçlaması en hafif deyimiyle alçaklıktır'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki camilerin merkezi sistem frekansına girilerek müzik yayınlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bunların hayallerinde cami minarelerinde ezan dışında başka bir ses duymak vardır. Saygısızlar yayın yapıyor, CHP yetkilileri zevk alıyor" sözlerine yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, AK Parti MKYK’da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “İzmir’de alçaklar saygısızca yayınlar yaparken o ildeki CHP yöneticileri sosyal medyadan zevkten dört köşe buna seviniyor. Bunların hayallerinde camilerden ezan sesi yerine başka bir ses duymak vardır” ifadelerine tepki gösterdi.

"Faillerin bulunmamasından birinci derecede sorumlu olan kişinin, haksız yere bir siyasal partiyi suçlaması, en hafif deyimiyle alçaklıktır! Cami minaresinden 'dombra' çalınmasını da biz kınamıştık. O gün sesi çıkmayanların, bugün bize söyleyecek tek bir kelimesi dahi olamaz" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"İzmir İl Başkanımız cami minaresinden marş çalınmasını kınadı, ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız basın toplantısı düzenledi, provokasyona dikkat çekerek, faillerin bulunmasını istedi...

Parti yönetimimiz yaşananların kabul edilemeyeceğini söyledi. “İbadet yerleri kutsalımızdır” dememin üzerinden 2 saat geçmedi. Tüm bunlara rağmen, Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zat “Bunların hayallerinde cami minarelerinde ezan dışında başka bir ses duymak vardır” dedi...

Faillerin bulunmamasından birinci derecede sorumlu olan kişinin, haksız yere bir siyasal partiyi suçlaması, en hafif deyimiyle alçaklıktır! Cami minaresinden “dombra” çalınmasını da biz kınamıştık. O gün sesi çıkmayanların, bugün bize söyleyecek tek bir kelimesi dahi olamaz!"

Parti yönetimimiz yaşananların kabul edilemeyeceğini söyledi. “İbadet yerleri kutsalımızdır” dememin üzerinden 2 saat geçmedi. Tüm bunlara rağmen, Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zat “Bunların hayallerinde cami minarelerinde ezan dışında başka bir ses duymak vardır” dedi... — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 22, 2020

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Faillerin bulunmamasından birinci derecede sorumlu olan kişinin, haksız yere bir siyasal partiyi suçlaması, en hafif deyimiyle alçaklıktır! Cami minaresinden “dombra” çalınmasını da biz kınamıştık. O gün sesi çıkmayanların, bugün bize söyleyecek tek bir kelimesi dahi olamaz! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 22, 2020

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