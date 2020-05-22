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    Kamera arkasında çalışanlara 2 bin 500'er lira destek: Netflix 4 milyon lira katkı sağladı

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    Netflix, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Sinema Televizyon Sendikası, koronavirüs pandemisinden olumsuz etkilenen sinema televizyon sektörü çalışanlarına destek olacak. Netflix tarafından sağlanan 4 milyon TL tutarındaki destek, pandemi nedeniyle çekimleri kesintiye uğrayan yapımların kamera arkası çalışanlarına dağıtılacak.

    © Fotoğraf : Twitter
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    Netflix, İKSV ve Sinema Televizyon Sendikası, Kovis-19 pandemisinden olumsuz etkilenen sinema televizyon sektörü çalışanlarına destek olmak amacıyla önemli bir adım attı. Netflix’in 4 milyon TL’lik katkısıyla oluşturulan desteğin yönetimini ve dağıtımını İKSV ve Sinema Televizyon Sendikası üstlenecek. 

    ‘COVID-19 Sinema ve Televizyon Sektörü Desteği’ne serbest çalışanlar da dahil olmak üzere Türkiye çapında prodüksiyonların durmasından olumsuz etkilenen kamera arkası çalışanları başvurabilecek. Bu kapsamda kamera, ışık, ses, sanat yönetimi, makyaj, kostüm tasarımı ve ulaşım gibi farklı birimlerde asistanlık, koordinatörlük, operatörlük ve teknisyenlik gibi çeşitli görevler üstlenen sayısız çalışan yer alıyor. Sektör çalışanlarına verdikleri hizmetlerden ötürü sunulan bu destek kapsamında bir defaya mahsus olarak dağıtılacak kişi başı tutar ise 2500 TL olarak belirlendi.

    Başvuru süreci ise 27 Mayıs 2020 tarihinde, online başvuru formunun sendikanın internet sitesinde yayınlanmasının ardından başlayarak 14 gün boyunca devam edecek. İKSV ve Sendika üyelerinden oluşacak değerlendirme kurulu, başvuruların başlamasını izleyen 3 haftalık süreç içerisinde başvuruları inceleyerek desteğe hak kazananları belirleyecek. 

    'Sektör çalışanları bu zor ve belirsiz süreç sebebiyle büyük bir kaygı yaşıyor'

    Konu hakkında açıklama yapan İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, “Sadece filmlerde görebileceğimizi düşündüğümüz günlerden geçerken, o filmleri izlememizi sağlayan Türkiye sinema ve televizyon sektörü çalışanlarına küçük de olsa bir yaşamsal katkı sağlayacak bu projeye dâhil olduğumuz için mutluyuz. Kamudan, özel sektöre herkesin Türkiye sinemasına destek için sektörel bir dayanışma içinde olması gereken bu dönemde İKSV olarak biz de Netflix’in maddi katkısı ve Sinema Televizyon Sendikası ile hayata geçirilen bu desteğin sinemamızın yeni dönemde üreteceği ve festivalimizde göstereceğimiz filmlerin üretimine katkı sağlamasını diliyoruz" dedi. 

    Sinema Televizyon Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Damla Kırkalı şunları ise, “Tüm dünyada olduğu gibi, Kovid-19 ülkemiz Sinema ve televizyon sektörlerine de darbe vurdu. Çoğunluğu freelance olan sektör çalışanları, bu zor ve belirsiz süreç sebebiyle büyük bir kaygı yaşıyor. Netflix’in başlatmış olduğu, Sinema TV Sendikası ve İKSV’nin ortaklığıyla dağıtılacak olan bu cömert destek sektörümüz için çok kıymetli. Pandemi sebebiyle hayatları zora girmiş olan sektör çalışanlarına destek olmamızı sağlayan bu girişime ortak olduğumuz için Sinema TV Sendikası olarak çok mutluyuz. Bu dayanışmanın diğer kurum ve kuruluşları da sektöre katkıda bulunmaya teşvik edeceğini umuyoruz" diye konuştu. 

    Netflix, Mart ayında dünya çapında pandemiden etkilenen kreatif sektör çalışanlarına destek olmak amacıyla global bir girişim başlattığını oluşturduğunu duyurmuştu. Netflix Türkiye’nin 4 milyon TL tutarındaki katkısı da bu girişim kapsamında sağlanıyor.

    Etiketler:
    Film, Dizi, Çekim, Koronavirüs, İKSV, Netflix
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