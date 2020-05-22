İzmir Müftüsü Balkan: Bunu tüm İzmir'e mal etmeyin

Şehirdeki bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılması ile ilgili açıklamalarda bulunan İzmir İl Müftüsü Şükrü Balkan, "Dört buçuk milyon kişinin yaşadığı İzmir'de bir ya da bir kaç kişinin yaptığı bu çirkin hadiseyi kimse bütün İzmir'e mal etmesin lütfen. Bu çok büyük bir haksızlık olur" dedi.

İzmir İl Müftüsü Şükrü Balkan, şehirdeki bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin Habertürk TV'de açıklamalarda bulundu.

Sözlerine “Bizi üzen kanımıza dokunan bir olay yaşadık” diye başlayan Balkan, "Namaz kılmayan insan da, dindar olmayan insan da her zaman saygı duymuştur. Ondan dolayı böyle bir olayın yaşanması bizi üzdü, kanımıza dokundu açıkçası" dedi.

Olay üzerinden İzmir ile ilgili yanlış algı oluşturulmaya çalışıldığını belirten Balkan, "Dört buçuk milyon kişinin yaşadığı İzmir’de bir ya da bir kaç kişinin yaptığı bu çirkin hadiseyi kimse bütün İzmir’e mal etmesin lütfen. Bu çok büyük bir haksızlık olur. İzmir, sevginin saygının, hoşgörünün hakim olduğu bir şehir. Buna da dikkat edilmesi ve bu tür söylemlerden uzak durulması gerektiğini düşünüyorum. Böyle olmasını arzuluyorum" ifadelerini kullandı.

'Saldırı profesyonellerin işi'

Balkan, olayın teknik detaylarına da değinerek “Konuyla ilgili görüştüğümüz uzmanlar sisteme girmenin imkansız olmadığını ancak sıradan vatandaşların yapabileceği bir işlem olmadığını söyledi. O yüzden bu işi yapanların profesyonel olduğu ifade ediliyor” dedi.

Balkan, ikinci saldırının ardından devamı gelir düşüncesiyle güvenlik sağlanıncaya dek geçici bir süreyle sistemi kapattıklarını da kaydetti.