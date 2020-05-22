Bahçeli'den camiden müzik yayınına tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milletimizin hassasiyetleriyle alay eden namertler bulunup acilen cezalandırılmalıdır" dedi.

İzmir'deki bazı camilerden müzik yayını yapılmasına tepki gösteren Bahçeli, "Milletimizin hassasiyetleriyle alay eden namertler bulunup acilen cezalandırılmalıdır" dedi.

Bahçeli ayrıca, "Milletimizin hassasiyetleri ile alay eden namertler cezalandırılmalıdır. Bayrağımıza el uzatanın eli kırılacak, ezana dil uzatanın dili koparılacaktır" ifadelerini kullandı.