Faruk Bildirici: RTÜK Başkanı 'senin yüzünden oğlum bana sansürcü diyor' sözleriyle üzerime yürüdü

Eski RTÜK Üyesi Faruk Bildirici, üyeliği döneminde RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ile yaşadığı olayı anlattı. Bildirici, ''RTÜK Başkanı 'senin yüzünden oğlum bana sansürcü diyor' sözleriyle üzerime yürüdü'' ifadelerini kullandı.

Eski RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) üyesi Faruk Bildirici, internet ortamındaki TV ve radyoların denetimi ile ilgili çıkan yönetmelik üzerine yazdığı bir inceleme yazısı nedeniyle RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in toplantı sırasında üzerinde yürüdüğünü söyledi.

T24'ten Murat Sabuncu'ya konuşan Bildirici, “Masaya yumruğunu vurup üzerime yürümeye kalktı. ‘Sen öyle şeyler yazdın ki benim oğlum bile bana sansürcü diyor" ifadelerini kullandı. Şahin’in hala görevde olduğunu hatırlatan Bildirici, “Hâlâ şaşırıyorum oğlunun sansürcü demesine üzülen bir insanın, sansürcülük işlevini yerin getirmemesi gerekir ama maalesef devam ediyor” şeklinde konuştu.