Bodrum'a tatilci akını: Son 24 saatte 10 bin araç

Seyahat kısıtlamasının olmadığı Bodrum'a giriş- çıkışlarda yaşanan yoğunluk sürerken, ilçeye son 24 saatte yaklaşık 10 bin araç giriş yaptı. Ateşi 38 derecenin üzerinde olanlar hastaneye sevk edildi.

Bodrum'un tek girişi olan Torba'da, trafik uygulama noktasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemler artırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri, kontrol noktasında araçları durdurup, sürücüler ile yolcuları salgına karşı uyardı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücü ve yolcuların ateşini ölçtü. Ateşi 38 derecenin üzerinde olanlar, tedbir amaçlı bölgedeki ambulansla sağlık görevlilerince kontrol için hastaneye sevk edildi.

Yazlık evlerine gelenlerin adres ve telefon numaralarını alan ekipler, 14 gün dışarı çıkmamaları için uyarılarda bulundu. Kontroller nedeniyle karayolunda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

İlçeye son 24 saatte yaklaşık 10 bin aracın giriş yaptığı belirtildi.