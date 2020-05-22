Türkiye'de koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 276'ya yükseldi: Son 24 saatte 27 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili olarak yeni verileri paylaştı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 27 artarak 4 bin 276'ya ulaştı.

24 saatte 37 bin 507 test yapıldı ve 952 kişiye daha tanı kondu. Yeni rakamlarla birlikte toplam vaka sayısı 154 bin 500 oldu. Tabloda iyileşen hasta sayısına da yer verildi. Buna göre hastalığı yenenlerin sayısı 24 saatte bin 121 artarak 116 bin 111'e yükseldi.

Artan test sayısına rağmen YENİ VAKA SAYISI 1.000'İN ALTINDA. Destek tedavisine ihtiyaç duyanların sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/unMkjEug23 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 22, 2020

​Koca: Artan test sayısına rağmen yeni vaka sayısı 1000'in altında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan test sayısına rağmen yeni vaka sayısının 1000'in altında olduğunu belirterek "Destek tedavisine ihtiyaç duyanların sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe" açıklaması yaptı.