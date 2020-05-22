TÜİK Başkanlığı'na Muhammed Cahit Şirin vekaleten atandı

Türkiye İstatistik Kurumu () Başkanlığına, Başkan Yardımcısı Muhammed Cahit Şirin'in vekaleten atandığı belirtildi.

TÜİK'ten yapılan duyuruya göre, Kurumun Başkan Vekili Yinal Yağan, Sümer Holding'e Genel Müdür olarak atanırken Başkan Yardımcısı Muhammed Cahit Şirin ise TÜİK Başkanlığına getirildi.