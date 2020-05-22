Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile görüştü

Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



İki liderin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ile Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.