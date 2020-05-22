Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Salih'in karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) May 22, 2020
İki liderin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ile Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.
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