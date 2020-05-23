Cumhurbaşkanı kararı: Ramazan Bayramı boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Ayrıntılar geliyor...
Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı: Ramazan Bayramı boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacakhttps://t.co/0QE6pMIOWL pic.twitter.com/RyHQmTNxLO— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 22, 2020
Ramazan Bayramı boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ayrıntılar geliyor...
Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı: Ramazan Bayramı boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacakhttps://t.co/0QE6pMIOWL pic.twitter.com/RyHQmTNxLO— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 22, 2020
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