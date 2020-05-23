Yozgat’ta mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklığı ile akşamüzeri etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde yağan kar yağışı sonrası hava sıcaklığı 1 dereceye düştü.
Öte yandan koronavirüs ile mücadele kapsamında 81 ilde 4 gün boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması tüm Türkiye’de olduğu gibi Yozgat’ta da başladı.
Kısıtlama ile birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı.
Yozgat’a Mayıs ayında kar yağdı https://t.co/TZ1VYSSRwy pic.twitter.com/tmuwLx4PsM— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 23, 2020
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