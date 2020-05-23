Kulis: Vekil transferini engelleme konusunda iki alternatif üzerinde yoğunlaşıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin milletvekili transferini önlemek için bazı yasalarda değişiklik yapılması önerisi sonrası AK Parti ve MHP temsilcileri arasında ilk temas gerçekleşti.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın kulislerden aktardığı habere göre öncelikle her partinin kendi karargahında çalışmaya başladığı değişikliklerin ilki vekil transferlerini frenleyecek mekanizmanın kurulması olacak.

MHP bu konuda dünya parlamentoları ile Türkiye’nin geçmiş dönemlerdeki uygulamalarını masaya yatırdı. Milletvekili transferlerine engelleme konusunda iki alternatif üzerinde yoğunlaşıldı.

Bunlardan ilki istifa eden milletvekilinin bir yıl süre ile bağımsız olarak bekletilmesi. İkincisi ise seçime bir yıl kala bir siyasi partiden başka bir siyasi partiye transfer olunamaması. Böylece öngörülen süreler içinde siyasi ahlaka aykırı kişisel veya partisel pazarlıklara girilmesinin önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtiliyor.