Soylu, İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalınmasıyla ilgili konuştu: Caminin dibinde ezanı dinletiriz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de bazı camilerin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce ‘Çav Bella’ çalınmasıyla ilgili olarak konuştu. Soylu, "Birçok şeyin hakkından geldik. Buluruz, buluruz ve ona caminin dibinde de ezanı dinletiriz inşallah" dedi.

İzmir’de 20 Mayıs akşamı saat 17:00 sıralarında kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemle ezan okunan Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Buca ilçelerindeki bazı camilerin frekansına korsan bir şekilde müdahil olunarak cami hoparlörlerinden ‘Çav Bella’ çalındı.

Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen Serdar Tuncer’in sunduğu Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri’ne katılan Soylu, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Böyle bir ahlaksızlık beklenmez. Böyle bir inançsızlık beklenmez. Böyle bir dine karşıtlık beklenmez. Ramazan ayında, milletin bu konudaki duygularına, düşüncelerine, inancına saldırı beklenmez. Beklenmez yani, bunu böyle söylemek gerekir ama biz birçok şeyin hakkından geldik, bunun da hakkından geliriz. Buluruz yani. Buluruz, ona o caminin dibinde de ezanı dinletiriz inşallah.”