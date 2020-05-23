Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bayram hutbesi Diyanet TV ile birlikte birçok kanalda canlı yayınlanacak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bayram namazının camilerde kılınamayacağını hatırlattı. Erbaş, bayram hutbesinin Diyanet TV ile birlikte birçok kanalda canlı olarak yayınlanacağını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ramazan ayının son gününde olunduğunu hatırlatarak, “Rahmet mevsimiyle vedalaşmanın hüznünü yaşıyoruz” dedi.

Yarın ise Ramazan Bayramı olduğunu ve bayramların müminler için sevincin, coşkunun, muhabbetin en yoğun yaşandığı zamanlar olduğunu belirten Erbaş, şunları ifade etti: