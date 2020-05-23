Sözcü yazarı Zeyrek: Ezan sisteminin frekansına 'Çav Bella' için ayrı, 'Yuh Yuh' için ayrı bir giriş yöntemi kullanılmış

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, İzmir'deki camilerin hoparlörlerinden Çav Bella çalınmasına ilişkin olarak "Yapılan incelemelerde ortak ezan sisteminin frekansına Çav Bella için ayrı, Yuh Yuh için ayrı bir giriş yöntemi kullanıldığı tespit edilmiş" dedi.

İzmir’de 20 Mayıs akşamı saat 17:00 sıralarında kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemle ezan okunan Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Buca ilçelerindeki bazı camilerin frekansına korsan bir şekilde müdahil olunarak cami hoparlörlerinden ‘Çav Bella’ çalındı.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, konuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yaşanan yeni bir gelişmeyi aktardı.

"Yapılan incelemelerde ortak ezan sisteminin frekansına Çav Bella için ayrı, Yuh Yuh için ayrı bir giriş yöntemi kullanıldığı tespit edilmiş. Birincisi dokuz, ikincisi yedi saniye sürmüş. İkisi de telsiz frekansı üzerinden olduğu için tespiti telefon gibi kolay olmuyor. Yapanların telsiz işlerinden anlaması, uygun cihazlara sahip olması gerekiyor" diyen Zeyrek, şöyle devam etti:

"İzmir polisi çemberi titiz bir şekilde daraltıyor. Eminim yakında ortaya çıkaracaklardır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başta olmak üzere birçok isim olayın provokasyon olduğuna dikkat çekip kınadı. Provokasyonsa, hem de bayram öncesinde, gerçekten tehlikeli bir provokasyon. Dilerim, bu topraklarda buna cüret eden insanlarla birlikte yaşamıyoruzdur ve işin sorumluları yaptıkları densizliğin ne anlama geldiğini dahi bilmeyen, anlamayan densizlerdir." düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek şu uyarıda da bulundu:

"Bu arada bir yetkiliden cami imamlarına bu konuda bir uyarı var: Frekansı ezana başlarken açıp, ezan bittikten sonra kapatın. Öncesinde ya da sonrasında açık bırakırsanız, frekansı yakalayan herkes bunu yapabilir."