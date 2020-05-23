Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı arifesinde anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Tarabya'daki Huber Köşkü'nden çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na gitti.

Annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret eden Erdoğan, burada dua okudu.

Erdoğan ayrıca, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok'un kabrini de ziyaret etti.