Kaftancıoğlu'ndan Soylu'ya tepki: Ezanı cezalandırma aracı olarak kullanmak asıl saygısızlık

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, İzmir'de cami hoparlöründen 'Çav Bella' şarkısının çalınması hakkındaki "Minareden müzik çalanı buluruz, caminin dibinde ezanı dinletiriz" sözlerine tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı'nın sözlerine sosyal medya hesabından yorum yapan Kaftancıoğlu, "Hukukun üstünlüğünden, üstünlerin hukukuna oradan da hukuku yok ederek guguk sistemine geçiş uygulamalı ders: Ezanı cezalandırma aracı olarak kullanıp asıl saygısızlığı kendilerinin yaptıklarını görmeyecek kadar da kör cahiller" ifadelerini kullandı.

Aman tek ayak üstünde dinletmeyi atlamayın sakın!

Hukukun üstünlüğünden, üstünlerin hukukuna oradan da hukuku yok ederek guguk sistemine geçiş uygulamalı ders:1

Ezanı cezalandırma aracı olarak kullanıp asıl saygısızlığı kendilerinin yaptıklarını görmeyecek kadar da kör cahiller. https://t.co/liGuijF3TB — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) May 23, 2020

Bakan Soylu, konuya ilişkin açıklamasında "Böyle bir ahlaksızlık beklenmez. Böyle bir inançsızlık beklenmez. Böyle bir dine karşıtlık beklenmez. Ramazan ayında, milletin bu konudaki duygularına, düşüncelerine, inancına saldırı beklenmez. Beklenmez yani, bunu böyle söylemek gerekir ama biz birçok şeyin hakkından geldik, bunun da hakkından geliriz. Buluruz yani. Buluruz, ona o caminin dibinde de ezanı dinletiriz inşallah" demişti.