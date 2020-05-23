AK Parti Çorum Kadın Kolları Başkanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Allah çocuklarımın ömründen alsın size versin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yoluyla 137. Genişletilmiş İl Başkanları toplantısını yaptı.

Erdoğan’ın Tarabya’daki Huber Köşkü’nden bağlandığı toplantıya AK Partili belediye başkanları, il başkanları, il kadın kolları başkanları, il gençlik kolları başkanları, il genel meclis başkanlarının da arasında olduğu 378 kişi katıldı.

En geniş kapsamlı video konferanslardan biri olan toplantıya ise Çorum’dan katılan AK Parti Çorum Kadın Kolları Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Meryem Demir’in sözleri damga vurdu.

Sözleri sosyal medyada tartışma yarattı

Demir konferans sırasında söz alarak Erdoğan’a hitaben şöyle konuştu:

"Kızmayın sakın ben bir şey söyleyeceğim. İnsan kendi ömründen geçebilir. Ama bazen diyorum ki, çocuklarımın ömründen alsın size versin. Çünkü bu ülke için o kadar önemlisiniz."

Erdoğan ise bu sözlere “Haşa, Allah onları en güzel şekilde yetiştirmek nasip etsin” cevabı verdi.

Görüşmenin sosyal medyada yayılması üzerine ise çok sayıda kullanıcı Demir'in sözlerini eleştirdi.