Maske takması için kendisini uyaran hastane personeline testereyle saldırmaya çalıştı

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, güvenlik amirine testereyle saldırmaya çalıştığı ileri sürülen bir hasta yakını çevredekiler tarafından engellendi.

Hastanenin acil servis bölümüne gelen bir hasta yakını, maske takması için kendisini uyaran güvenlik amiri ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracının bagajından testere alan şüpheli, çevredeki sağlık çalışanları ve vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldı.

Hastane Başhekimi Mustafa Güneş, tartışmanın maske takılması konusunda yaşandığını, olayı görenlerin şüpheliyi uzaklaştırdığını söyledi. Böylesi zor günlerde, yaşanan bu tür olayların kendilerini üzdüğünü ifade eden Güneş, şüpheli hakkında kamu davası açacaklarını söyledi.

Öte yandan yaşanalar bir hastane personeli tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Görüntülerde, şüphelinin park halindeki bir otomobilin bagajından testere alması, çevredekilerin kendisine müdahalesi ve uzaklaştırılması yer alıyor.

Maske takması için kendisini uyaran hastane personeline testereyle saldırmaya çalıştıhttps://t.co/TeFmO93PGL pic.twitter.com/ONXF47uM9p — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 23, 2020

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