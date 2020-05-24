Sağlık Bakanı Koca'dan bayram mesajı: En içten dileğimiz şimdi yaşayamadığımız güzellikleri çok yakında yaşamak

Bu bayram, evde ailelerimizle birlikte ve birbirimize her zamankinden yakınız. Büyüklerimiz ve sevdiklerimizle bir araya gelmeyi ise biraz erteledik. En içten dileğimiz şimdi yaşayamadığımız güzellikleri çok yakında yaşamak. BAYRAMIMIZ MÜBAREK OLSUN. pic.twitter.com/PHaCBnC4uY