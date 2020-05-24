Milli Savunma Bakanı Akar: Ege'de yapılan tacizlerin izahı mümkün değil

Barbaros Fırkateyni'ni ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İyi komşuluk ilişkileri konusunda tüm girişimlerimize, sabrımıza rağmen son günlerde Ege'de yapılan tacizlerin izahı mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar İskenderun'da Deniz Üs Komutanlığı ve Akdeniz Kalkanı Harekatı’nda görevli Barbaros Fırkateyni’ni ziyaret etti.

Bakan Akar, burada yaptığı açıklamada, "İyi komşuluk ilişkileri konusunda tüm girişimlerimize, sabrımıza rağmen son günlerde Ege'de yapılan tacizlerin izahı mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Ege'deki tacizlerin çok ciddi tahrik ve provokasyon olduğunu belirten Akar, "Bunun kendilerine hiçbir yararı yoktur" dedi.

Bu dönemde Türkiye’ye karşı birçok riskin, tehdidin olduğuna dikkati çeken Akar, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlara karşı mücadele etmek bizim ana görevimiz. Dolayısıyla bayram, seyran demeden bize düşen görev neyse bunları bugüne kadar yaptık, yine aynı azim ve kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz. Şu anda karada, denizde, havada olumlu-olumsuz tüm arazi ve hava koşullarında kendisine verilen görevi hukuk çerçevesinde şeffaf şekilde yapmaya çalışan tüm silahlı kuvvetler mensuplarına da hayırlı başarılı görevler diliyorum."