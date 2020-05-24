Anjiyo sonrası testi pozitif çıktı, ziyarete giden 48 kişi karantinaya alındı: 'Hiç dışarı çıkmayacak mıyım kardeşim'

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapılan anjiyonun ardından rahatsızlanınca götürüldüğü hastanede koronavirüs testi pozitif çıkan 90 yaşındaki E.K.'ya geçmiş olsun ziyaretine gelen 48 kişi karantinaya alındı. Karantinaya alınan 67 yaşındaki M.K. ise, "Ben hiç dışarı çıkmayacak mıyım kardeşim" dedi.

DHA'nın aktardığı habere göre, İslahiye ilçesinin Kozdere mahallesinde yaşayan E.K.'ya özel bir hastanede anjiyo yapıldı.

9 Mayıs günü taburcu olup evine gelen E.K.'nın 12 gün sonra iştahsızlık ve yüksek ateş şikayeti ile gittiği hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

E.K tedaviye alınırken, filyasyon ekibi de çalışma başlattı. Çalışma sonunda, E.K.'ya anjiyo sonrası geçmiş olsun ziyaretine geldikleri belirlenen aynı mahalledeki 16 evde yaşayan 48 kişi karantinaya alındı.

Karantinaya alınan evlerin çevresinde jandarma ekipleri, güvenlik şeridi çekti. Giriş-çıkışların yasaklandığı evlerin çevresi ve içerisi belediye ekipleri tarafından ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Karantinaya alınanlar arasındaki 67 yaşındaki M.K. ise, "Ben hiç dışarı çıkmayacak mıyım kardeşim" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Karantina sonrası mahalle camisinden anons yapılarak, vatandaşlar evlerinde kalmaları konusunda uyarıldı.