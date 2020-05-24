Haluk Levent'ten sosyal medya anketine tepki: Politik mücadele benim başarabileceğim bir alan değil

AHBAP Derneği'nin kurucusu şarkıcı Haluk Levent, sosyal medyada yayınlanan bir anketin seçenekleri arasında kendisine de yer verilmesine tepki gösterdi. Levent, "Politik mücadele benim başarabileceğim bir alan değil. Ve ben hiç uygun aday değilim" ifadesini kullandı.

Şarkıcı Haluk Levent, Twitter'dan bir hesabın yayınladığı anketin seçenekleri arasında kendisine de yer verilmesine tepki gösterdi.

"Yüz kez yazdım, yine yazıyorum. Beni ve Ahbap’ları politikleştirmeyin lütfen. Bu tip anketlere beni koymayın" diyen Levent, "Politik mücadele benim başarabileceğim bir alan değil. Ve ben hiç uygun aday değilim" ifadelerini kullandı.

Politik mücadele benim başarabileceğim bir alan değil.

Ve ben hiç uygun aday değilim.

Mevcut siyasi partilerin birine girsem milletvekili olsam,genel başkanın dediklerinin dışına çıkmaktan partiden hemen atarlar beni😁

Hayallerimi yaşıyorum zaten ve mutluyum.

Ne yapayım siyaseti? — Haluk Levent (@haluklevent) May 23, 2020

​Levent, "Mevcut siyasi partilerin birine girsem milletvekili olsam, genel başkanın dediklerinin dışına çıkmaktan partiden hemen atarlar beni. Hayallerimi yaşıyorum zaten ve mutluyum. Ne yapayım siyaseti?" dedi.

Twitter'da oluşturulan ankette, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş dışında olası bir erken seçimde Recep Tayyip Erdoğan'a en güçlü rakip kim olur" sorusuna yanıt olarak verilen isimler arasında Ali Babacan ve Muharrem İnce’nin yanı sıra Haluk Levent de yer almıştı.