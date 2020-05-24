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    Faruk Bildirici

    Bildirici: RTÜK üyelerinin günlük harcırahları 230 euro

    © Fotoğraf : Instagram
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202005241042107649-bildirici-rtuk-uyelerinin-gunluk-harcirahlari-230-euro/

    Eski RTÜK üyesi Bildirici, “RTÜK Başkanı üç ayrı yerde görev yapınca kamu kaynaklarını haksız yere cebe aktarmalarına itiraz etmiyorlar ya da Nurullah Öztürk’ün reklam kurulunda ikinci bir görev almasını itiraz etmiyorlar. Dış ülke gezilerinde RTÜK üyelerinin günlük harcırahları 230 euro. Sürekli dış gezilere gidip birbirlerini ağırlıyorlar” dedi.

    Eski RTÜK üyesi, gazeteci ve medya ombudsmanı Faruk Bildirici, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) ciddi bir çıkar ağı olduğunu belirtti. 

    Cumhuriyet'ten Nagihan Yılkın'a konuşan Bildirici, "RTÜK sarayın arka bahçesi olduğu için oradan gelen talimatları aynen uygulamak durumunda kalıyor. Gündemi zaten RTÜK Başkanı belirliyor, muhalefet kontenjanından gelen üyelerin gündem belirleme gibi bir hakkı, yetkisi de yok dolayısıyla orada kendi istedikleri düzeni sürdürüyorlar. Bu işin arkasında da ciddi bir çıkar ağı kurmuşlar çıkar ağını sürdürüyorlar. Mesele sadece siyaset ya da Türkiye’de kendi ahlak anlayışlarını dayatma sorunu değil mesele kendi çıkar ağlarını da topluma dayatmalarıdır” ifadesini kullandı.

    Bunu detaylandıran Bildirici, "RTÜK Başkanı üç ayrı yerde görev yapınca kamu kaynaklarını haksız yere cebe aktarmalarına itiraz etmiyorlar ya da Nurullah Öztürk’ün reklam kurulunda ikinci bir görev almasını itiraz etmiyorlar. Dış ülke gezilerinde RTÜK üyelerinin günlük harcırahları 230 Avro. Sürekli dış gezilere gidip birbirlerini ağırlıyorlar” dedi.

    'Kamu spotları kurulda görüşülmeden kanallara gönderiliyor'

    © Fotoğraf : RTÜK
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    Kamu spotları ve zorunlu yayınlar konusunda da konuşan Bildirici, "Kamu kuruluşlarının bir yılda üçten fazla zorunlu yayın göndermemesi gerekiyor. Ama bakıyorsunuz İçişleri Bakanlığı 7-8 tane göndermiş başka bir bakanlık 5-6 tane göndermiş. Yönetmeliğe göre üçten fazla olmaması gerekiyor diye söylediğimde ‘aman öyle canım ne önemi var ’deyip geçirdiler. Cumhurbaşkanlığı’ndan gelen kamu spotları, kurulda görüşülmeden Ebubekir Şahin (RTÜK Başkanı) televizyonlara gönderiyor. Kurallar ve yönetmeliklerin onlar için bir önemi yok" diye konuştu.

    Sevda Noyan kararı: Tavrı 180 derece değişti

    Faruk Bildirici, RTÜK'ün Ülke TV'ye Sevda Noyan'ın "Cebimde listem hazır. Ailemiz en az 50 kişiyi götürür" sözleri nedeniyle üç kez program durdurma cezası vermesini de değerlendirdi.

    RTÜK'ün Saray'ın talimatıyla hareket ettiğini ve siyasi iktidarın arka bahçesi olduğunu söyleyen Bildirici, şu ifadeleri kullandı; "RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin baştan söylediği sözün arkasında duramadı. İlk söylediğinde Sevda Noyan’ın programında bir suç görmüyordu ve hatta darbecileri sevindiren bir ceza olmaması gerektiğine yönelik şeyler söylemişti. O zaman cezalandırmadan yana olmadığı çok açıktı. Ülke TV ve program sunucu tarafından yapılan özür açıklamasını da gerekçe gösterdi. Belli ki o özürlere de dayanarak ceza vermemekten yanaydı. Sonra tavrı değişti hem de 180 derece değişti. Neden? Çünkü, kamuoyundan ciddi bir tepki geldi. Bu tepkinin karşısında Şahin değil, Şahin’e talimat veren insanlar duramadılar. Çünkü Şahin, kendi başına davranmıyor bu çok açık ve net. Sarayda küçük bir grup ile birlikte çalışıyor, onların talimatlarına göre davranıyor ve RTÜK şu anda siyasi iktidarın bir arka bahçesidir."

    'RTÜK’ün adil olmadığı çok net'

    Verilen cezaların adil olmadığını söyleyen Bildirici, “Can Ataklı’ya beş program durdurma cezası veriliyor, Nihat Sırdar’ın, bir izleyicinin ‘Bira’ ile ilgili paylaşımı okuması üzerine üç kez yayın durdurma cezası veriliyor. Ülke TV’de de 50 kişinin öldürülmesi ve komşularla ilgili listeler tutulmasından söz edilen bir programa ise üç kez program durdurma cezası veriliyor. Burada RTÜK’ün adil olmadığı çok net” dedi.

    Etiketler:
    harcırah, Ebubekir Şahin, Sevda Noyan, RTÜK, Faruk Bildirici
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