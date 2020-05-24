Bayramlaşma trafiği nedeniyle telefon hatlarında erişim sorunu yaşanıyor

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle bayramı evlerinde geçiren yurttaşların, tebrik için telefonlara sarılması hatlarda erişim sorunları yaşanmasına yol açtı.

Türkiye'de milyonlarca kişi yakınlarını arayarak bayramlaşmak için telefonlara sarılınca GSM şirketlerinin hatları kilitlendi.

Dünya gazetesinin haberine göre; Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom hatlarında sabah saatlerinden bu yana erişim sıkıntısı yaşanıyor. Sıkıntı yaşayan vatandaşları sosyal medyadan tepkileri dile getirirken, 'yoğunluk nedeniyle hatların sorunlu çalıştığı' bilgisi verildi.

Ramazan bayramı nedeniyle Türkiye'nin genelinde dört günlük sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.