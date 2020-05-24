Muğla'da kadın cinayeti: Milli boksör kız arkadaşını öldürdü

Muğla'da milli boksör olduğu öğrenilen Selim Ahmet Kemaloğlu, aynı evde yaşadığı kız arkadaşı 25 yaşındaki Zeynep Şenpınar'ı öldürdü.

DHA'nın aktardığı habere göre olay bu sabah saatlerinde Menteşe'nin Kötekli mahallesinde meydana geldi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Şenpınar ve Kemaloğlu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kendini de yaraladı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kemaloğlu, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Şenpınar'ı göğsünden bıçakladıktan sonra darp etti, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

İhbarın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kendine bıçakla zarar veren Kemaloğlu da gözaltına alınarak tedavi için ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olay yerinde incelemesinin ardından Şenpınar'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.