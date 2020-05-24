Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesine bağlı Bakırca mahallesinde 2014 yılında meydana gelen olayda, komşu olan Özdemir ve Çelik aileleri arasında evlerinin bulunduğu bahçe nedeniyle anlaşmazlık çıktı.

Anlaşmazlık üzere iki aile karşılıklı dava açtı. Mahkeme, bahçenin Özdemir ailesine ait olduğuna karar verdi. Özdemir ailesi de bahçeyi duvarla çevirmek istedi.

Çelik ailesi duruma tepki gösterince yaşanan kavga esnasında Cemal Çelik, üzerindeki tabancayı çekip Özdemir ailesinden 4 kişiyi öldürüp kaçtı.

Jandarma, aradan geçen 6 yıla rağmen yakalanamayan Cemal Çelik'in cinayetleri işlediği mahalleye döndüğünü belirledi.

Çelik dün düzenlenen operasyonla saklandığı akrabasının evinde yakalanarak gözaltına alındı.