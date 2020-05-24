Ankara'da polis uygulama noktasında durmayan alkollü sürücü kazaya neden oldu: 6'sı polis, 7 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, A.G. yönetimindeki 06 DV 3291 plakalı araç, İstanbul yolu Çiftlik kavşağında oluşturulan uygulama noktasına hızla girerek araçlara ve görevli polislere çarptı.

Kazada, uygulama yapan 6 polis ile kontrol için bekleyen 1 vatandaş yaralandı. Bazı araçlarda hasar oluştu.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Gözaltına alınan A.G'nin alkollü olduğu kaydedildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "6 meslektaşımız ve 1 vatandaşımız hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmıştır" ifadelerine yer verildi https://t.co/qBZQUCQVI9 pic.twitter.com/CoBgLQsgSS — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 24, 2020

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